Минфин РФ выступает за ужесточение требований к рискам валютного кредитования

«Я не выступаю за запрет (валютного кредитования. — Прим ред). Я считаю, что Центральный банк все правильно делает. Речь идет не о запрете, а о ожесточении требований к рискам. Я считаю, что риски валютного кредитования в последнее время были оценены неадекватно», — рассказал он журналистам.

«Я считаю, что риски валютного кредитования высоки, даже если финансируют торговое кредитование экспорта. Это старая привычка, от которой надо избавляться, и у нас есть для этого все возможности», — подчеркнул Моисеев.