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Минфин РФ выступает за ужесточение требований к рискам валютного кредитования
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Минфин РФ выступает за ужесточение требований к рискам валютного кредитования 

Банки.ру 34 минуты назад
Минфин полностью поддерживает намерение Банка России ужесточить требования к рискам валютного кредитования. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2018».
«Я не выступаю за запрет (валютного кредитования. — Прим ред). Я считаю, что Центральный банк все правильно делает. Речь идет не о запрете, а о ожесточении требований к рискам. Я считаю, что риски валютного кредитования в последнее время были оценены неадекватно», — рассказал он журналистам.
«Я считаю, что риски валютного кредитования высоки, даже если финансируют торговое кредитование экспорта. Это старая привычка, от которой надо избавляться, и у нас есть для этого все возможности», — подчеркнул Моисеев.
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