Как получить пропуск на Крестовский остров в дни ЧМ-2018?

Однако у тех, кто не может отказаться от личного автомобиля, есть возможность получить пропуск. Сделать его нужно заранее.

Как рассказали в СПБ ГКУ «МФЦ», получить пропуск могут только те автовладельцы, которые работают или живут на Крестовском острове. Подать документы на выдачу разрешений можно уже сейчас по двум адресам:

• Каменоостровский пр., д. 55, литера Г • Ул. Красного Курсанта, д. 28 По последнему адресу будут выдаваться все пропуска (прием заявителей ведется с 9.00 до 20.00). Пропуск можно получить спустя 10 дней после подачи заявления.

Кстати, без записи в МФЦ примут только обычных граждан. Предпринимателям и юрлицам нужно будет записаться по телефону 8 (812) 573 90 00.