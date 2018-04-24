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Как получить пропуск на Крестовский остров в дни ЧМ-2018?
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Как получить пропуск на Крестовский остров в дни ЧМ-2018? 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Однако у тех, кто не может отказаться от личного автомобиля, есть возможность получить пропуск. Сделать его нужно заранее.
Как рассказали в СПБ ГКУ «МФЦ», получить пропуск могут только те автовладельцы, которые работают или живут на Крестовском острове. Подать документы на выдачу разрешений можно уже сейчас по двум адресам:
• Каменоостровский пр., д. 55, литера Г  • Ул. Красного Курсанта, д. 28  По последнему адресу будут выдаваться все пропуска (прием заявителей ведется с 9.00 до 20.00). Пропуск можно получить спустя 10 дней после подачи заявления.
Кстати, без записи в МФЦ примут только обычных граждан. Предпринимателям и юрлицам нужно будет записаться по телефону 8 (812) 573 90 00.
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