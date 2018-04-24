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Волгоградцы назвали свалку на Тулака «готовой к чемпионату мира по футболу»
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Волгоградцы назвали свалку на Тулака «готовой к чемпионату мира по футболу» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Гигантская бесхозная свалка образовалась в микрорайоне Тулака Советского района Волгограда между домами на улицах Ярославская и Карла Маркса. Набросавшим кучи мусора местным жителям, так и не удалось найти ответственных за его вывоз. Отчаявшись, люди украсили её надписью «Волгоград готов к чемпионату».
Молодая мама Надежда Головко, которая живет в многоквартирном доме № 7 на Карла Маркса, много раз звонила управляющим компаниям и представителям ЖКХ, но все попытки найти справедливость так и не увенчались успехом.
— Каждый день я гуляю с дочерью и прохожу мимо этого безобразия, — жалуется V1.ru Надежда. — Когда-то за вывоз мусора на этом участке отвечала управляющая компания «ЖЭУ 43». Даже табличка с названием до сих пор перед свалкой висит. Но компанию лишили лицензии более двух лет назад за многочисленные нарушения. В нашем дворе неподалёку от свалки убираются регулярно, но мы часто видим мусор, который притаскивают собаки. Если его не убрать в ближайшее время, он будет еще сильнее гнить под солнцем и соответственно вонять на всю округу
Гора бытовых отходов беспокоит и представителей ТСЖ «Волга», которые также не отвечают за эту стихийную свалку.
— Раньше на этом месте стояли пять мусорных баков, — рассказывает представитель ТСЖ. — Жильцы дома на улице Ярославской несли его туда. Сейчас все несут на нашу мусорку, и теперь у нас дополнительная нагрузка появилась. А свалка между домами не наша.
Жильцы обращались в ЖКХ Советского района, где им ответили, что за территорию на месте свалки отвечает УК «Юг Дом Групп».
— Я звонила в управляющую компанию, но там мне ответили, что они отвечают за дома на улицах Ярославская, 8 и Карла Маркса, 9, но к свалке не имеют никакого отношения — поясняет Надежда Головко. — Нам предложили позвонить в Управление жилищным фондом Советского района. Там мне ответили то же самое и порекомендовали обратиться к УК «Юг Дон Груп». Получается, что они друг на друга стрелки переводят.
В управляющей компании говорят, что они уже устали всем доказывать свою непричастность к уборке стихийной свалки.
— Этот вопрос нам задавали неоднократно, — поясняют V1.ru в управляющей компании. — Мы действительно отвечаем за дома на улицах Ярославская, 8 и Карла Маркса, 9, но территория свалки лежит на плечах районного управления жилищным фондом. Свалка эта — не наша.
Открестились от свалки и в филиале Управления жилищным фондом Советского района. Там, V1.ru сообщили что адрес свалки совершенно не относится к подведомственной им территории, и, соответственно, заниматься его уборкой они не могут. Прокомментировать ситуацию на Тулака V1.ru попросил и администрацию Волгограда.
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