Главного архитектора Краснодара подозревают в нарушениях

Ранее сообщалось об аресте Мазурка.

"В рамках материала, с которым мы ознакомлены, ему вменяется в вину превышение должностных полномочий, связанных с исполнением должностных обязанностей в период 2012-2015 годов. Думаю, в ближайшее время ему будет предъявлено окончательное обвинение в этой части", — сказал Первышов. Он добавил, что подозрения в отношении архитектора связаны с нарушениями при выдаче разрешений на строительство ряда объектов.

"На сегодняшний день проведена большая кадровая реформа, в том числе в департаменте архитектуры. Сменился почти весь состав заместителей. Начиная с моего прихода, сам Мазурок был отстранён от выполнения предыдущих своих должностных обязанностей. Его работа сводилась исключительно к согласованию художественных элементов, у него отсутствовало право подписи", — добавил глава города.

Он отметил, что новому руководителю департамента архитектуры поставлена задача «максимально содействовать в предоставлении документов, которые будут истребованы следственными органами на предмет того, чтобы максимально открыто прошли все расследования и проверки».

Комментарием следственных органов и защиты Мазурка РИА Новости не располагает.