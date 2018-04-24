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Главного архитектора Краснодара подозревают в нарушениях
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Главного архитектора Краснодара подозревают в нарушениях 

РИА Недвижимость 1 час назад
КРАСНОДАР, 24 апр — РИА Новости. Арестованного архитектора Краснодара Игоря Мазурка подозревают в нарушениях при выдаче разрешений на строительство в 2012-2015 годах, сказал журналистам мэр Краснодара Владимир Первышов.
Ранее сообщалось об аресте Мазурка.
"В рамках материала, с которым мы ознакомлены, ему вменяется в вину превышение должностных полномочий, связанных с исполнением должностных обязанностей в период 2012-2015 годов. Думаю, в ближайшее время ему будет предъявлено окончательное обвинение в этой части", — сказал Первышов. Он добавил, что подозрения в отношении архитектора связаны с нарушениями при выдаче разрешений на строительство ряда объектов.
"На сегодняшний день проведена большая кадровая реформа, в том числе в департаменте архитектуры. Сменился почти весь состав заместителей. Начиная с моего прихода, сам Мазурок был отстранён от выполнения предыдущих своих должностных обязанностей. Его работа сводилась исключительно к согласованию художественных элементов, у него отсутствовало право подписи", — добавил глава города.
Он отметил, что новому руководителю департамента архитектуры поставлена задача «максимально содействовать в предоставлении документов, которые будут истребованы следственными органами на предмет того, чтобы максимально открыто прошли все расследования и проверки».
Комментарием следственных органов и защиты Мазурка РИА Новости не располагает.
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