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Кострома останется без воды на целую ночь
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Кострома останется без воды на целую ночь 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме завтра пройдет массовое отключение воды, узнал KOSTROMA.TODAY. Отключение планируется с 23 часов 25 апреля.
Отключение коснется центральной части города в границах до железной дороги (за исключением микрорайона Черноречье), поселков Первомайский, Волжский и районы за рекой Костромой.
Отметим, что воду обещают быстро вернуть — уже к 2 часам ночи 26 апреля. Напор воды нормализуется примерно к 6 утра 26 апреля.
По информации пресс-службы городской администрации, на такую меру пришлось пойти из-за того, что Костромагорводоканал будет менять арматуру на насосной станции.
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