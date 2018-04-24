Кострома останется без воды на целую ночь

В Костроме завтра пройдет массовое отключение воды, узнал KOSTROMA.TODAY. Отключение планируется с 23 часов 25 апреля.

Отключение коснется центральной части города в границах до железной дороги (за исключением микрорайона Черноречье), поселков Первомайский , Волжский и районы за рекой Костромой.

Отметим, что воду обещают быстро вернуть — уже к 2 часам ночи 26 апреля. Напор воды нормализуется примерно к 6 утра 26 апреля.

По информации пресс-службы городской администрации, на такую меру пришлось пойти из-за того, что Костромагорводоканал будет менять арматуру на насосной станции.