Ямальцы вспомнили, как летали в самолетах стоя

Жители Ямала бурно обсудили недавнюю новость о том, что российский лоукостер «Победа» планирует закупать «стоячие» кресла для самолетов. Многие заметили, перелеты стоя — пройденный этап.

— Видели, практиковали. Нашли чем удивить, — иронизирует в комментариях под новостью в соцсети житель Салехарда . Другие пользователи вспомнили пророчество юмориста Михаила Задорнова , который еще 20 лет назад шутил, как в Тюмень летали «самолеты-трамваи».

К слову, на заре 90-х летать стоя было вполне привычным явлением для северян. На страницах «Красного Севера» истории о таких перелетах всплывали.

Экспертным мнением о «стоячих» креслах с «КС» поделился командир эскадрильи авиакомпании «Ямал» Юрий Пуртов. По его мнению, от Салехарда до Тюмени еще можно летать стоя, а вот до Москвы в таком кресле лететь будет тяжеловато.

Собеседник сразу оговорился, что вопрос глубоко не изучал, и чтобы дать заключение о том, как далеко можно летать в таком кресле, надо внимательней изучить его формат, определить насколько оно стоячее.

— По большому счету любой самолет, любой тип можно переделать, но определенно это должен быть отдельный салон. Сколько на таком можно лететь? Два часа максимум. Сколько еще человек выдержит?! — отметил пилот.

Правда, скорых перемен наш собеседник советовал не ждать, переделка салона — процесс не быстрый. Первым делом производитель самолета должен провести соответствующую сертификацию, только потом компании смогут применить новшество. По оценке Юрия Пуртова, документальная и техническая подготовка займет несколько лет.

— «Победа» в этом плане не будет идти впереди планеты всей. У нас в основном все летают на «боингах» и «аэрбасах», поэтому, если на Западе что-то стрельнет, может, и у нас будет, — заключил Юрий Пуртов.