Минфин поддержал желание ЦБ ужесточить валютное кредитование

"Я в общем и целом против валютного кредитования, и я считаю, что это колониальная практика, от которой надо отходить. Мы создали все условия в части инфраструктуры для того, чтобы уходить от валютного кредитования. Более того, наличие валютного кредитования, к сожалению, создает иллюзии, что экспортер может безопасно валютно кредитоваться. Мы знаем, что это не так", — сказал Моисеев.

Он пояснил, что экспортер не зависит от колебаний курса рубля, но «проблема в том, что колебания курса приводят к колебаниям товарного экспорта».