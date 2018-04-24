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Минфин поддержал желание ЦБ ужесточить валютное кредитование
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Минфин поддержал желание ЦБ ужесточить валютное кредитование 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин полностью поддерживает намерение Банка России ужесточить требования к рискам валютного кредитования. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Я в общем и целом против валютного кредитования, и я считаю, что это колониальная практика, от которой надо отходить. Мы создали все условия в части инфраструктуры для того, чтобы уходить от валютного кредитования. Более того, наличие валютного кредитования, к сожалению, создает иллюзии, что экспортер может безопасно валютно кредитоваться. Мы знаем, что это не так", — сказал Моисеев.
Он пояснил, что экспортер не зависит от колебаний курса рубля, но «проблема в том, что колебания курса приводят к колебаниям товарного экспорта».
Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что ЦБ изучает возможность дополнительного ограничения выдачи российскими банками валютных кредитов.
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