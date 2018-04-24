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В районе Марьино заложен каменный храм в честь святых Жен-Мироносиц
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В районе Марьино заложен каменный храм в честь святых Жен-Мироносиц 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
В районе Марьино на Белореченской улице заложен и освящен камень в основание постоянного каменного храма в честь святых Жен-Мироносиц. Чин освящения совершил епископ Воскресенский Савва.
— Поздравляю всех со значимым событием, с началом истории храма в честь святых Жен-Мироносиц, — сказал владыка Савва.
В новом храме будут приделы в честь Вифлеемских младенцев и женщин-новомучениц, в земле российской просиявших.
Настоятель храма о. Михаил поблагодарил женщин за их жертвенное служение Церкви, семье и стране, пожелал терпения, радости и мира. (то)
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