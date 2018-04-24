В районе Марьино заложен каменный храм в честь святых Жен-Мироносиц

В районе Марьино на Белореченской улице заложен и освящен камень в основание постоянного каменного храма в честь святых Жен-Мироносиц. Чин освящения совершил епископ Воскресенский Савва.

— Поздравляю всех со значимым событием, с началом истории храма в честь святых Жен-Мироносиц, — сказал владыка Савва.

В новом храме будут приделы в честь Вифлеемских младенцев и женщин-новомучениц, в земле российской просиявших.

Настоятель храма о. Михаил поблагодарил женщин за их жертвенное служение Церкви, семье и стране, пожелал терпения, радости и мира. (то)