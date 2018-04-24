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На улице Мира в центре Волгограда начали укладывать асфальт по ночам
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На улице Мира в центре Волгограда начали укладывать асфальт по ночам 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона на улице Мира в Волгограде. Основную часть работ специалисты выполняют ночью, чтобы не мешать автомобилистам.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, общая площадь обновляемого участка дороги достигает 9 000 квадратных метров. Напомним, что ранее подрядчик провел подготовительные к ремонту работы на территории в границах Главпочтамта и Нового Экспериментального театра. Минувшей ночью сюда вышла асфальтоукладочная техника.
Добавим, что кроме ремонта улицы Мира специалисты занимаются восстановлением покрытия на кольцевой дороге около памятника Александру Невскому. После снятия старого слоя асфальта они подняли люки технологических колодцев и ливневки до уровня будущего полотна.
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