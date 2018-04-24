Ещё
Более десяти тысяч дворов убрали в Подмосковье во время субботника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более десяти тысяч дворов убрали в Подмосковье во время субботника 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОГОРСК (Московская область) 24 апр — РИА Новости. Во время общеобластного субботника, который прошел в Подмосковье 21 апреля, привели в порядок более 10 тысяч дворов многоквартирных домов, наибольшую активность проявили жители Красногорска и Коломны, сообщила руководитель регионального Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.
"Более 10 тысяч дворов, 8,5 тысяч детских площадок приведены в порядок во время субботника, а также 1 тысяча зон отдыха, более 1,6 тысячи воинских захоронений приведены в порядок, посажены 2 тысячи саженцев деревьев и кустарников", — сказала Витушева на заседании Подмосковного правительства во вторник.
По уровню организации проведения субботника и объемам проделанной работы Витушева выделила Красногорск, Королев, Коломну и Электросталь. Низкая активность отмечена ею в Дмитрове и Монине.
Окончательные итоги будут подведены по окончанию месячника чистоты и благоустройства, который завершится 14 мая.
РИА Новости: последние новости
Израиль обещал ответить, если Сирия использует С-300 против его самолетов "Память поколений" проведет акцию "Красная гвоздика" во всех городах России На Урале начали проверку данных об избиении 92-летнего ветерана войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду186
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов8
Королева красоты оказалась водителем бандитов38
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой96
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение