Почему на Руси целовались по три раза

Христианство подарило Руси разнообразие приветствий, и с этих пор по первым же произнесенным словам стало возможным определить вероисповедание чужестранца. Между собой русские христиане любили здороваться так: «Христос посреди нас!» — и отвечать: «Есть и будет!».

Руси дорога Византия, а древний греческий язык ощущается почти родным. Древние греки приветствовали друг друга возгласом «Хайрете!», что означало «Радуйтесь!» — и русские вслед за ними восприняли это приветствие.

«Радуйся!» — как бы начинает песнь Пресвятой Богородице человек (ведь именно такой рефрен встречается в песнопениях Богородице). Другое приветствие, появившееся в это время, чаще использовалось, когда человек проходил мимо работающих людей. «Бог в помощь!» — говорил он тогда. «Во славу Божию!» или «Слава Богу!» — отвечали ему. Эти слова, не как приветствие, а чаще как просто пожелание, используются русскими до сих пор.

Наверняка не все варианты древних приветствий дошли до нас. В духовной литературе приветствие почти всегда «опускалось» и герои переходили сразу к сути разговора. Только в одном литературном памятнике — апокрифе «Сказание отца нашего Агапия» XIII века встречается приветствие того времени, удивляющее своей поэтичностью: «Добре ходити и добр вы путь буде».

Поцелуи

Троекратный поцелуй, сохранившийся в России до ныне — очень старая традиция. Число три — сакральное, оно и полнота в Троице, и надежность и оберегание. Так часто целовали и гостей — ведь гость для русского человека все равно что ангел, входящий в дом. Другой вид поцелуев — поцелуй руки, означавший почтение и преклонение.

Конечно, именно так здоровались приближенные с государем (порой целуя даже не руку, а ногу). Это целование — и часть благословения священника, являющееся одновременно и приветствием. В церкви расцеловывали и того, кто только что причастился Святых Христовых Таин — в этом случае поцелуй был и поздравлением, и приветствием обновленного, очищенного человека.

О сакральном, а не только «формальном» значении поцелуев на Руси говорит и то, что не всем было позволено целовать руку государя (послам нехристианских стран это запрещалось). Человек, низший по статусу мог поцеловать высшего в плечо, а тот его — в голову.

После революции и в советское время традиция приветствий-поцелуев ослабела, но сейчас вновь возрождается.