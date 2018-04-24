Строительство нового комбината на Тырныаузском месторождении начнется через полтора года

НАЛЬЧИК , 24 апреля. / ТАСС /. Строительство нового комбината по добыче и переработке вольфрамо-молибденовых руд месторождения в Тырныаузе ( Кабардино-Балкария ) начнется через полтора года. Об этом во вторник заявил премьер министр региона Алий Мусуков

"При участии государственной корпорации «Ростех» создано предприятие «Эльбрусский горнорудный комбинат», определены участки недр, ведется подготовка строительной площадки. Сегодня в лице «Ростеха» инвестор определен, и они начали работу по проектированию строительства в принципе нового комбината по добыче вольфрамо-молибденовых руд. Уже составлена дорожная карта, проектные работы займут около полутора лет, после этого начнется строительство комбината", — сказал Мусуков на пленарном заседании парламента республики.

Он напомнил, что инвестора на реализацию проекта искали 20 лет. «Получение лицензии означает, что мы перешли в практическую плоскость возобновления данного проекта. Около двух десятков лет мы пытались найти инвестора, который должен был восстановить данный комбинат», — отметил спикер.

Как следует из конкурсной документации, лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых Тырныаузского месторождения предоставляется сроком на 20 лет.

О проекте

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» — дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — стала единственным участником конкурса на разработку Тырныаузского месторождения. 17 апреля Федеральное агентство по недропользованию объявило итоги конкурсных процедур на право пользование недрами месторождения, по результатом которого принято решение оформить, зарегистрировать и предоставить «Эльбрусскому горнорудному комбинату» лицензию на пользование недрами с целью развития и добычи вольфрамо-молибденовых руд. При реализации проекта планируется создать порядка 1 тыс. рабочих мест.

Залежи молибденита у реки Баксан близ села Герхожан обнаружили в 1934 году, чуть позже там нашли вольфрам. Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат (ТВМК) ввели в строй в 1940 году. В 1986 году комбинат реконструировали для добычи 10 млн тонн руды в год. Но с 1993 года производство начало сокращаться, в 2000-е годы комбинат стал банкротом.

В 2016 году была проведена оценка первоочередных запасов месторождения. Среднее содержание триоксида вольфрама в рудах составляет 0,473%. В результате переоценки балансовые запасы уменьшились в 2,5-2,8 раза и составляют около 210 тыс. тонн триоксида вольфрама различных категорий.