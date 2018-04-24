Уполномоченным по правам человека в области вновь стал Сергей Бабуркин

Уполномоченным по правам человека в регионе вновь назначен Сергей Бабуркин , занимающий этот пост с 2013 года. Его кандидатуру, ранее согласованную федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, 24 апреля утвердили на очередном заседании Ярославской областной Думы

— Я могу судить о проблемах, которые волнуют жителей региона, опираясь на несколько источников, — сказал Сергей Бабуркин. — Прежде всего это обращения к уполномоченному. Лидируют вопросы, связанные с реализацией прав на жилище, на социальное обеспечение, на доступ к правосудию. Различные социальные исследования дают другую статистику. Они свидетельствуют, что граждан беспокоит сфера экологической безопасности, обеспечения благоприятной окружающей среды. Также к числу приоритетных относятся вопросы обеспечения права на охрану жизни, здоровья и медпомощь. Это все те вопросы, которым я, как уполномоченный, обязан уделять внимание, работать над их решением.

Отдельно Сергей Бабуркин выделил также тему исполнения судебных постановлений, особенно в части внеочередного предоставления жилища определенным категориям граждан.

Также на заседании депутаты утвердили кандидатуру Альфира Бакирова на пост уполномоченного по правам предпринимателей. Предварительно его поддержали члены думского комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.