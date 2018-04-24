В Ноябрьске администрация нашла приют люминесцентным лампам

В администрации Ноябрьска определились с местами для сбора ртутьсодержащих отходов, к которым относятся люминесцентные лампы.

Ртуть относиться к опасным веществам, которые попадая в живую природу, отравляет всё вокруг. Тоже самое, относиться и к приборам, сделанным на основе этого опасного вещества. Поэтому их необходимо сдавать в специализированные службы.

Раньше ноябрянам приходилось самостоятельно искать телефоны этих предприятий и договариваться об утилизации. Теперь жители многоквартирных домов будут сдавать люминесцентные лампы через свою управляющую компанию или ТСЖ. Владельцы частных домов будут обращаться в любую из 3-х компаний: «Стройкомплект», «Вторичный ресурс», «Северная звезда».

Однако, по-прежнему решён вопрос с организованным сбором батареек, стекла и макулатуры на постоянной основе.