В Пензенской области поручили жестче контролировать подрядчиков на качество ремонта дорог

В правительстве Пензенского области собрался проектный офис федерального проекта «Безопасные качественные дороги», который возглавил председатель правительства региона Николай Симонов

Во главу угла встали вопросы подготовки проектно-сметной документации на ремонт автодорог по дополнительному перечню благодаря сэкономленным средствам при проведении аукционов. Обсудили и взаимодействие с общественными организациями, следящими за качеством ремонта дорог по этой программе