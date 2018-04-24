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В Пензенской области поручили жестче контролировать подрядчиков на качество ремонта дорог
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В Пензенской области поручили жестче контролировать подрядчиков на качество ремонта дорог 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В правительстве Пензенского области собрался проектный офис федерального проекта «Безопасные качественные дороги», который возглавил председатель правительства региона Николай Симонов.
Во главу угла встали вопросы подготовки проектно-сметной документации на ремонт автодорог по дополнительному перечню благодаря сэкономленным средствам при проведении аукционов. Обсудили и взаимодействие с общественными организациями, следящими за качеством ремонта дорог по этой программе
Николай Симонов обратил особое внимание руководителей Пензы, Заречного и Пензенского района на работу по контролю за качеством выполняемых подрядными организациями работ.
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