«Зашли в тупик»: зам генпрокурора спросил с челябинских коллег за дело «Яркой жизни»

Заместитель генпрокурора Юрий Пономарёв пригрозил подчинённым в Челябинской области личной ответственностью при решении проблем обманутых дольщиков. Также он недоволен работой Минстроя и губернатора и настаивает на личной ответственности чиновников, допустивших разворовывание денег покупателей жилья. Этот вопрос подняли 24 апреля на заседании коллегии в региональной прокуратуре . О чём ещё шла речь — в материале 74.ru.

Участие Юрия Пономарёва в сегодняшнем заседании коллегии областной прокуратуры для многих стало сюрпризом. Открывая совещание, он уточнил, что, ознакомившись с его повесткой, не мог не приехать в Челябинск

— Цифры сами говорят за себя. Из 42 проблемных проектов в Уральском федеральном округе 31 расположен в Челябинской области, — подчеркнул Юрий Пономарёв. — Ситуация остаётся очень напряжённой. Это ведёт к недовольству граждан. С завидной частотой в СМИ появляются сообщения об объявлении дольщиками то голодовок, то забастовок. Это социальная напряжённость в целом в области. Достаточно разговоров — необходимо переходить к серьёзным целенаправленным действиям. Прокуроры будут нести самую серьёзную ответственность, если своевременно не будут предпринимать всё от них зависящее [для решения проблем дольщиков]. Церемониться никто не будет. Поэтому я хотел бы послушать [сотрудников прокуратуры Челябинской области] и узнать, как они планируют решать эти проблемы.

Из 31 проблемного дома, включённого в соответствующий реестр, только четыре находятся в Миассе , все остальные — в Челябинске. Кроме них есть ещё более десятка многоквартирных домов, строительство которых приостановлено. Шесть из них в Копейске , один — в Чебаркуле и четыре — это дома челябинского жилого комплекса «Яркая жизнь». На них заместитель генпрокурора поручил прокурорам обратить особое внимание, чтобы «не допустить их попадания в перечень особо проблемных».

Проблемы со сдачей домов в ЖК «Яркая жизнь» начались осенью прошлого года, но полностью работы встали к лету. Ни один из четырёх 10-этажных домов так и не ввели в эксплуатацию, стройка заморожена на разных этапах — от фундамента до почти готовой высотки. Руководят компанией-застройщиком бизнесмены Григорий Чурбаков и Антон Дудин.

В августе Антон Дудин уехал в США , и люди, оставшиеся без квартир, уверяют, что связи с ним не было. А Григорий Чурбаков продолжал общаться с дольщиками и контролирующими органами. Он всё это время заявлял, что намерен выполнить свои обязательства и достроить два дома. Несмотря на это, в отношении Чурбакова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В декабре после пикетов дольщиков «Яркой жизни» материалы о мошенничестве из городского управления МВД передали в Следственный комитет . 15 марта дольщики проблемного жилого комплекса подали массовое обращение Владимиру Путину . Люди просят президента обратить внимание на долгострои, в которых они купили квартиры. Через две недели Антона Дудина объявили в международный розыск.

Юрий Пономарёв приехал в Челябинск на совещание, узнав, что речь пойдёт о проблемах дольщиков

— Официально эти дома ещё не вошли в реестр проблемных, но это дело времени, — прокомментировал Юрий Пономарёв. — У нас нет понимания, как будет решаться вопрос с ЖК «Яркая жизнь». Стройка зашла в тупик. По факту нецелевого расходования одним из застройщиков — ООО «Здание будущего» — денег дольщиков в размере 47 миллионов рублей рублей 13 ноября прошлого года возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Прошло более пяти месяцев. Уже пора к какому-то берегу приближаться. Но информацией о том, каким образом будут восстановлены права граждан, управление Генпрокуратуры по УрФО не располагает. И вы [прокуратура Челябинской области] нам ничего об этом не говорите. То есть я делаю выводы, что вы сами об этом не знаете. Значит, вы недорабатываете по этому вопросу. Нет этой информации в последней докладной записке прокуратуры области в апреле. Подписал её Потапов (зампрокурора Челябинской области Андрей Потапов . — Прим. ред.). Он не стал обращать внимание на эти проблемы. Прокурор города Самойлов вместе с прокурором Курчатовского района также должны нам доложить, что вы собираетесь решать с этим объектом.

Замгенпрокурора тут же оговорился, что уголовные дела в таких вопросах не панацея.

— Если там есть состав, виновные в обязательном порядке должны нести уголовную ответственность. Сажать, чтобы люди это понимали, — подчеркнул Пономарёв. — Но нужно обязательно совместно с органами власти добиваться либо поиска новых инвесторов, либо восстановления прав граждан иным способом в рамках действующего законодательства. Это должно быть вкупе с уголовно-процессуальными действиями.

В качестве примера он привёл приговор бывшему руководителю «Гринфлайта» Сергею Мануйлову , заметив, что два с половиной года реального лишения свободы, которые тому назначили, стопроцентно не решают проблему со строительством домов.

— И если по «Гринфлайту» есть какие-то подвижки, то по «Речелстрою», чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, потребовалось поручение президента России. Но жалобы от дольщиков этого жилого комплекса продолжают систематически поступать к нам в уральское управление. Люди пишут о нежелании органов власти вести с ними диалог, указывают, что не по всем домам жилого комплекса составлены дорожные карты, — продолжил заместитель генпрокурора. — Мы проанализировали работу органов власти по решению проблем пострадавших дольщиков. С нашей точки зрения, она не всегда является эффективной и своевременной. Ещё летом 2017 года мы обращали внимание на это губернатора Челябинской области. Ему предлагалось серьёзно задуматься над этим вопросом и предпринять все необходимые и адекватные меры для решения проблемы. Аппарат прокуратуры области должен в первоочередном порядке давать оценку полноты мер, принимаемых региональными органами контроля в сфере долевого строительства жилья. Почему так получилось, что в Челябинской области практически бесконтрольно разворовываются деньги дольщиков? Почему своевременно не осуществлялся контроль за целевым расходованием средств? Такому бездействию надо давать самую жёсткую оценку и ставить вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев в начале совещания уточнил, что по итогам проверок «удалось эффективно включить в решение проблем обманутых дольщиков все заинтересованные ведомства и добиться совместными мерами завершения строительства 16 проблемных объектов».

— Это позволило в общей сложности восстановить нарушенные права более тысячи граждан. Однако нерешённых вопросов остаётся достаточно много, — заключил Александр Кондратьев.

О том, какие отчёты представили в прокуратуре Челябинской области на вопрос Юрия Пономарёва, 74.ru обещали рассказать позднее.

Сегодня в Министерстве строительства также пройдёт расширенное совещание по проблемам дольщиков, в котором примут участие и представители региональной прокуратуры.