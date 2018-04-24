В Гатчинской поликлинике начался ремонт

В Гатчинской поликлинике на улице Урицкого, 1 начался ремонт. На данный момент работы ведутся на 7-м этаже, где расположены кабинеты рентгена и флюорографии. На время проведения ремонтных работ они будут закрыты.

Флюорографическое обследование до окончания ремонта можно пройти на передвижном флюорографе — машина стоит у здания поликлиники на ул. Урицкого, 1, по будним дням с 9.00 до 16.00.

Пациенты, записанные на прохождение плановой рентгенографии на апрель, смогут сделать исследование непосредственно в поликлинике.

При необходимости экстренного выполнения рентгенографического исследования нужно обращаться в приёмное отделение стационара Гатчинской КМБ (ул. Рощинская, 15а, корп.1).

Маммографическое исследование можно пройти на передвижном маммографе, который по будням с 13.30 работает у приёмного отделения хирургического корпуса «Гатчинской КМБ» (ул. Рощинская, 15а, корп.1).

Администрация ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» приносит извинения за доставленные неудобства. Запись на плановый рентген и будет возобновлена по окончании ремонтных работ на 7-м этаже гатчинской поликлиники.

Ремонт в гатчинской поликлинике будет проходить поэтапно. Следом за 7-м этажом ремонтные работы начнутся на 5-м. За актуальной информацией следите на сайте «Гатчинской КМБ» http://www.crkb.ru и в группе ВКонтакте https://vk.com/gatchinakmb