История Воскресенского монастыря

Мужской Воскресенский монастырь был известен в Москве с 1479 года. В 1651 году он был приписан к Саввино-Сторожевскому монастырю, что в Звенигороде и стал его московским подворьем. По предположениям историков, в Воскресенском Высоком монастыре мог жить иконописец Андрей Рублев , однако это — неподтвержденная гипотеза. Монастырь на Тверской пережил вместе с Москвой пожары 1773-го и исторический пожар 1812 года.

В 1900-х годах монастырь снесли, а на его места началось строительство Саввинского подворья, которым руководил архитектор Иван Кузнецов . Новое здание стало украшением Тверской начала XX века. Кузнецовские башенки подворья пестрили изразцами, множеством окон и блестящей фасадной плиткой. Москвичи восхищались современной архитектурой, а здание постепенно превратилось в доходный дом Саввинского монастыря.

Жильцы и конторы охотно снимали здесь площади. Стоимость квартир в подворье была невысока, а размер комнат позволял с комфортом разместиться большому количеству жильцов. Начало XX века ознаменовалось зарождением периода кинопроизводства.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Местные «киношники» охотно облюбовали подворье для своих контор. Известно, что на Тверской улице в здании Саввинского подворья размещалась прокатная контора Абрама Гехтмана «Глобус», рядом — контора общества «Гомон» и прокатная контора Осипова. В первом подъезде, по-соседству с конторой Гехтмана, расположился Александр Ханджонков — один из пионеров русского кинематографа, режиссер, продюсер и сценарист начала XX века. Позднее именно Ханджонков построит на территории подворья целый кинематографический павильон, но об этом чуть позже.

Современники писали, что среди квартирантов подворья были и знаменитые иностранные конторы. Так, в квартире №37 располагалась прокатная контора «Наполеон», а этажом ниже, в квартире №23 — отделение знаменитой французской конторы «Эклер». Также здесь временно располагались представительства итальянских «Пасквалли», «Челио», американских «Любин» и «Кейстон», и, даже английский «Варвик».

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

В 1907 году на территории подворья были достроены все здания. Параллельно этому событию Александр Ханджонков задумывается о съемках первой отечественной картины «Палочкин и Галочкин», которая все-таки не была закончена и позже признана мастером провальной. Однако, в работе над первыми картинами Ханджонкову удалось наладить процесс подготовки и организации кинопроизводства, что послужило хорошим фундаментом для дальнейших работ. В начале своей работы он выпускал множество образовательных фильмов по зоологии, географии, сельскому хозяйству и медицине.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

В 1908 году предприниматель решается воплотить идею строительства собственного съемочного павильона. Однако, вопрос разрешения строительства подобного сооружения зависел от высшего монастырского начальства Саввинского подворья. По соседству с подворьем находился домик архиерея, который на тот момент не видел ни одного фильма, и считал весь кинематограф «греховным деянием». Предприимчивый Ханджонков уговорил старца посетить его киносеанс, после которого тот произнес: «До чего Господь может умудрить человека». А вопрос со строительством павильона на церковной земле был решен положительно.

Павильон Ханджонкова представлял из себя гигантскую теплицу, которая была покрыта прозрачной крышей, из-за чего летом помещение «делалось невыносимым для работы». Известно, что съемки здесь проводились только осенью и зимой, а в летний период студия выезжала на загородные площадки в Кунцево.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

После революционных событий Саввинское подворье на Тверской и кинопавильон Ханджонкова были национализированы. Само подворье получает статус обыкновенного жилого дома, а от других строений Тверской улицы его отличает лишь празднично украшенный фасад из ярких изразцов и переливающихся плиточек. В 1930-х годах, из-за плана расширения Тверской, подворье находится под угрозой сноса, но в 1939 году его перевозят на 50 метров вглубь красной линии. Это позволяет подворью сохраниться на долгие годы, однако делает его недоступным взорам современников.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Интересно, что подворье перевозили вместе с жильцами. Руководил проектом инженер Гендель, который рассчитал проект таким образом, что рабочие даже не разбудили жильцов. А ведь вес здания составлял аж 24 тонны. Отметим, что в Америке того периода научились перевозить только 11-тонные дома, с полным расселением.

Так, с 1930-х, в подворотне ансамбля жилых домов А. Г. Мордвинова, что на четной стороне Тверской, до сих пор спрятано одно из уникальнейших зданий Москвы. Кстати, именно Мордвинов распорядился о переносе Саввинского подворья не на 35, а 50 метров вглубь улицы, чтобы всецело реализовать задумку своего масштабного архитектурного ансамбля.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

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