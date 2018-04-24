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Жительница Карелии попалась на элементарный «развод» в соцсети
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Жительница Карелии попалась на элементарный «развод» в соцсети 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сотрудники банка пытались предупредить женщину о возможном мошенничестве, но та не поверила специалистам.
Накануне днем 49-летняя жительница Кеми получила в социальной сети сообщение, которое пришло с аккаунта сестры. Как рассказали в пресс-службе МВД, писавшая, не вдаваясь в подробности, попросила одолжить денег. Женщина попыталась перечислить необходимую сумму на номер карты, который указала родственница. Но первый перевод не прошел — банк отказал в транзакции. Тут же владелице счета позвонили сотрудники финансового учреждения и сказали, что перечисление денег осуществляется на подозрительный счет. Однако кемлянка сказала, что все в порядке. Вторая операция была успешна, и она сумела перевести 12 000 рублей.
После перевода денег потерпевшая позвонила сестре и узнала, что та не нуждалась в деньгах, а ее страница в социальной сети была взломана.
В полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru
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