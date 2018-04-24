Минстрой объявил конкурс на лучший субботник в Карелии

Оценивать будут по фото, видео и отчетам с акций по уборке.

В конкурсе «Лучший субботник-2018», объявленном министерством строительства и ЖКХ республики, приглашают к участию городские округа и районы Карелии.

В пресс-службе правительства отмечают, что при проведении конкурса будет учитываться работа органов местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения после окончания зимы.

Оценка будет производиться по представленным фото и видеоматериалам, а также на основании отчетов о субботниках.

Комиссия выберет победителей по количеству выполненных видов работ; числу участников субботников; чистоте и порядку на территории муниципального образования и других критериев.

Итоги подведут во второй декаде июня 2018 года. Положение о конкурсе здесь.

По материалам: ptzgovorit.ru