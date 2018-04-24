С. Собянин поздравил коллектив и посетителей библиотеки им. М. Волошина с юбилеем учреждения

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter поздравил коллектив и посетителей библиотеки им. М. Волошина в связи с юбилеем учреждения.

«Сто лет библиотеке им. М. Волошина. Особой для нашего города. Это уникальный проводник в мир культуры Востока. Фонд редкой книги хранит издания и рукописи, архивы крупных отечественных востоковедов. Поздравляю сотрудников и постоянных читателей!», — говорится в сообщении.

Библиотека-культурный центр имени М. Волошина — одна из старейших московских библиотек, которая расположена в районе Хамовники, напротив Новодевичьего монастыря. Библиотека-читальня была создана в мае 1918 г. Хамовническим отделом народного образования.