Электричество планируют отключать в домах ряда улиц Ростова-на-Дону

Электричество планируется отключать с 9.00 до 17.00 в домах ряда улиц донской столицы.

Согласно информации из официальных источников, 25 апреля света не будет в ряде домов на улицах А. Русова, Ванина, Гриба, Красной, Ривкина, Пригородного лесничества, 2-й и 3-й Усадебных, 6-й Кольцевой, Фестивальной и на проспекте Стачки.

26 апреля запланировано отключение на улицах Всесоюзной, Майской, Набережной, Новомосковской, Полторацкого, Просвещения, а также на 8-й и 10-й Линиях, в переулках Молодогвардейском, Промысловом, Станционном, Фиолетова и на проспекте Шолохова.

27 апреля будет прекращена подача электричества в дома на улицах Владиленской, Волгостроевской, Герцена, Грекова, Димитрова, Коллективной, Кржижановского, Полторацкого, Шатурской и в переулках Бакинском, Конном, Красной Звезды, Норильском, Рационализаторском и Ударников.

Кроме того, с 25 апреля по 18 мая свет планируется отключать на улицах Белореченской, Достоевского, КИМа, Лесопарковой, Песчаной, Писательской, Родниковой и в переулках Белозерском, Ботанический спуск, Гродненском, Кумском, Майкопском, Силикатном и Сулинском.

С 26 апреля по 18 мая с 9.00 до 17.00 электричества не будет в домах на улице Токарной.

Причина неудобств — проведение работ на трансформаторных подстанциях с целью исключения аварийных ситуаций.