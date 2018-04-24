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Смена гендиректора — только ваша внутренняя проблема
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Смена гендиректора — только ваша внутренняя проблема 

Время бухгалтера 1 час назад
Суд отказался снимать с компании штраф по ст. 123 НК РФ за неуплату НДФЛ.
Фирма требовала отнестись к нарушению снисходительно ввиду того, что у нее сменился гендиректор. Пока новый руководитель принимал дела от старого, разбирался с ними, вникал в процесс, в том числе, уплаты налогов, случился сбой.
Судей эти аргументы не убедили.
Они ответили, что смена руководителей является исключительно внутренней организационной проблемой компании. Это отнюдь не смягчает ответственность.
Тем более, что как выяснила инспекция, фирма недоплачивала НДФЛ регулярно и систематически на протяжении всех трех лет, охваченных проверкой.
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