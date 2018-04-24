Снос после пикета. Иркутяне не отстояли дом 1880 года

Совпадение?

4 февраля 2018 года, по словам иркутского историка, члена правления общественной организации «Наследие» Алексея Петрова , государственный эксперт Людмила Гуревская «по заказу А. В. Чижика вывела здание из реестра памятников, о чем есть официальный документ». Через полтора месяца, 18 апреля, активисты организации «Наследие» провели пикет против этого решения и в защиту особняка, но уже в субботу, 21 апреля, здание снесли.

«Сегодня, 22 апреля, там убирают мусор, — констатирует Петров. — На всю процедуру ушло меньше двух месяцев. При этом здание было построено в 1880 году — я согласен, что с архитектурной точки зрения его ценность может быть спорной, но с исторической — в Иркутске остались единицы построек конца XIX века. Дом Кирикова был возведен после крупнейшего пожара, уничтожившего большую часть деревянного города».

Напомним, в среду в центре Иркутска активисты «Наследия» провели согласованный с мэрией пикет против вывода исторически ценных домов из перечня выявленных объектов культурного наследия Приангарья. За несколько часов общественники раздали свыше 300 листовок в попытке привлечь внимание общественности к проблеме — по словам одного из организаторов протеста Татьяны Токаревой , иркутяне активно брали буклеты.

По мнению Петрова, общественность не реагировала бы на вывод и снос старинного дома так остро, если бы процедуру вывода заблаговременно обсудили, а сам снос провели бы не тайком и на старте нового строительства указали, кто и что возведет на месте уничтоженного здания.

«Хотя в идеале, я считаю, нужно ввести мораторий и в принципе перестать выводить из охранного реестра здания, отнесенные к объектам культурного наследия, — резюмирует Алексей Петров. — К примеру, сейчас подобная угроза нависла над мемориальным комплексом «Декабристы в Иркутске», расположенном на перекрестке улиц Тимирязева и Декабрьских событий. В 2008 году там обозначили охранную зону, ввели решение правительства области режим, запрещающий новое строительство. Но в этом году там почему-то началась стройка!».

Активисты считают сомнительным тот факт, что для вывода старинного дома из реестра вновь выявленных объектов культурного значения достаточно экспертизы одного-единственного госэксперта. По их мнению, подобные лицензии сейчас довольно свободно выдают не самым опытным специалистам. Отдельно общественники отмечают тот факт, что в последний год вывод объектов из областного реестра принял массовый характер.

«В январе 2011 года в Иркутске числилось 618 выявленных памятников истории и старины, к январю 2017 года их число сократилось до 549 памятников, на апрель 2018 года — составило 504 объекта», — приводит данные организация «Наследие».

Будем чистить

В службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области корреспонденту «ФедералПресс» категорически опровергли утверждение о том, что не было никаких уведомлений о выводе дома Кирикова из реестра вновь выявленных объектов культурного наследия.

«Посмотрите, на сайте нашего ведомства — слева в разделе «Государственная историко-культурная экспертиза» есть подраздел «Обоснование включения объекта культурного наследия в реестр»: здесь с 12 февраля по 6 марта по акту экспертизы по дому Кирикова было открыто общественное обсуждение, в рамках которого мы принимали любые предложения от иркутян. Их можно отправлять как на мейл, так и на почтовый адрес службы или приносить нам лично, — объясняет «ФедералПресс» руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко . — Знаю я этих общественников и, уверен, что они в курсе этого раздела на нашем сайте, регулярно его отслеживают, поэтому их возмущения я не понимаю. Все предложения в ходе общественных обсуждений мы разбираем — но, посмотрите, по дому Кирикова, не было ни одного комментария. По другим объектам были — в некоторых случаях из-за замечаний иркутян или по решению наших специалистов акты госэкспертов признавали недействительными, заказывали дополнительные экспертизы или просто отказывали в выводе объекта. Один объект, как помню, вообще трижды «заворачивали».

По словам Корниенко, по акту только одного госэксперта законодательство разрешает вывод только вновь выявленных объектов культурного наследия. Памятники местного, регионального и, тем более, федерального значения требуют экспертизы нескольких специалистов.

«Даже для вывода памятника регионального значения требуется решение федерального уровня, областные власти этот вопрос не решат. Другое дело категория вновь выявленных объектов культурного наследия — включение этих зданий в охраняемый список нередко имеет спорные обоснования, поскольку в 80-90гг. их массово, целыми кварталами, включали в этот реестр, без каких-либо экспертных оценок. Большая часть — не имеет реальной ценности, многие физически были уничтожены по разным причинам за прошедшие 30 лет, — поясняет Корниенко. — Все это время на восстановление памятников и чистку реестра не было финансирования — сейчас деньги появились, она началась, поэтому и кажется, что вывод из реестра принял массовый характер. Кстати, в прошлом году мы начали как раз с тех объектов, которых уже на самом деле нет — выводили фактически несуществующие здания, это и привело к перекосу в статистике. В нынешнем году картина будет уже иной — могу приблизительно сказать, что 45-40 объектов, экспертизы по которым назначены в 2018 году, из реестра вновь выявленных перейдут в реестр памятников. А общественников призываю следить за процессом на нашем сайте, оставлять замечания. Это будет действеннее, чем с плакатами ходить».

Наблюдатели из числа экспертов отмечают, что утверждение спорное, поскольку законодательно использование госслужащими замечаний, возникших в ходе общественного обсуждения, никак не прописано. В итоге чиновники сами не имеют четкого регламента, как учитывать комментарии несогласных — полностью, частично, можно ли их игнорировать. Это, по мнению экспертов, часто вынуждает госслужащих принимать субъективные решения, а потом нести за них отвественность.

«Опять же мы не можем отказывать собственникам в выводе из реестра, просто потому что нам лично нравится это здание. Для отказа нужны веские основания — недочеты в акте госэксперта, их недостаточно обоснованные научные выводы. Если владелец объекта посчитает, что мы незаконно «завернули» его заявление, он подает в суд — и в случае проигрыша, мы оплачиваем все понесенные им убытки», — сообщает глава региональной службы по охране объектов культурного наследия.

Что касается мемориального комплекса декабристов в службе по охране заявили, что подозрительной стройкой уже занимаются — помимо специалистов охранной службы, объект по переулку Волконского на соответствие заявленному проекту проверяет служба стройнадзора. «Строительство ведется по адресу, который в реестр памятников не входит, но оно вплотную прилегает к историческому зданию. Надо проследить, чтобы застройщик соблюдал все технологии, не повредил сам памятник, не превысил разрешенную этажность, а также исполнил новострой в стилистике рядом стоящего памятника — материалы он может применить современные, но архитектура нового объекта не должна резонировать с историческими постройками. Насколько помню, заказчик — охранное агентство „Сократ“, назначение этого здания — офисный центр», — пояснил «ФедералПресс» Корниенко.