В пансионате для ветеранов труда прошел субботник 

21 апреля проживающие и сотрудники пансионата для ветеранов труда № 6 провели второй в этом месяце субботник.
«Не смотря на не очень солнечный день», сообщается на сайте пансионата — «по всей Москве звучала громкая музыка, а это значит, что жители столицы по многолетней традиции вышли на субботник. В нашем пансионате работа закипела с самого утра. Взяв грабли и хорошее настроение, мы вышли наводить порядок. А после традиционной экологической акции — не менее традиционный пикник на свежем воздухе!».