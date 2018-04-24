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В пансионате для ветеранов труда прошел субботник
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В пансионате для ветеранов труда прошел субботник 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
21 апреля проживающие и сотрудники пансионата для ветеранов труда № 6 провели второй в этом месяце субботник.
«Не смотря на не очень солнечный день», сообщается на сайте пансионата — «по всей Москве звучала громкая музыка, а это значит, что жители столицы по многолетней традиции вышли на субботник. В нашем пансионате работа закипела с самого утра. Взяв грабли и хорошее настроение, мы вышли наводить порядок. А после традиционной экологической акции — не менее традиционный пикник на свежем воздухе!».
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