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Региональную ассоциацию ТОС могут создать в Подмосковье
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Региональную ассоциацию ТОС могут создать в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
В Подмосковье может появиться региональная ассоциация территориальных общественных самоуправлений (ТОС), сообщил во вторник на заседании круглого стола в Мособлдуме сказал исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Олег Иванов.
«Во многих субъектах России идет работа по созданию региональных ассоциаций ТОС. Соответственно, во многих регионах создаются региональные ассоциации, думаю, что мы рано или поздно должны прийти к вопросу создания такой региональной ассоциации на территории Московской области. Чтобы мы дали возможность ТОСам развиваться более активно, мы должны подходить к тому, чтобы создать региональную ассоциацию», — сказал Иванов.
В свою очередь, депутат Мособлдумы Александр Наумов рассказал, что на территории Подмосковья создан координационный совет, а также проводится мониторинг ТОСов.
«Московская областная дума приняла постановление о проведении мониторинга (ТОСов — ред.), мы включились в процесс и будем ездить по муниципалитетам», — сказал Наумов.
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