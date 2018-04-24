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Петр Фрадков во вторник должен возглавить временную администрацию Промсвязьбанка
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Петр Фрадков во вторник должен возглавить временную администрацию Промсвязьбанка 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков сегодня должен возглавить временную администрацию Промсвязьбанка, который выбран опорным банком по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Фрадков должен был официально сдать полномочия, это длительная процедура, и все это должно было быть утверждено набсоветом ВЭБ. Насколько мне известно, вчера ВЭБ утвердил, и сегодня он должен вступить на должность главы временной администрации [Промсвязьбанка]", — сказал Моисеев.
Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года находится на санации через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ.
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