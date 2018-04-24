Петр Фрадков во вторник должен возглавить временную администрацию Промсвязьбанка 

МОСКВА, 24 апреля. Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков сегодня должен возглавить временную администрацию Промсвязьбанка, который выбран опорным банком по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Фрадков должен был официально сдать полномочия, это длительная процедура, и все это должно было быть утверждено набсоветом ВЭБ. Насколько мне известно, вчера ВЭБ утвердил, и сегодня он должен вступить на должность главы временной администрации [Промсвязьбанка]", — сказал Моисеев.
Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года находится на санации через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ.