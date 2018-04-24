Петр Фрадков назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка

Бывший руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков назначен главой временной администрации Промсвязьбанка , подтвердили RNS в пресс-службе кредитной организации.

«Да», — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, назначен ли Фрадков главой временной администрации.

Ранее 24 апреля о предстоящем назначении Фрадкова рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев

15 декабря 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора.

19 января стало известно о согласии Фрадкова возглавить банк.