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Петр Фрадков назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка
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Петр Фрадков назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка 

Rambler News Service 43 минуты назад
Фото: dp.ru
Бывший руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков назначен главой временной администрации Промсвязьбанка, подтвердили RNS в пресс-службе кредитной организации.
«Да», — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, назначен ли Фрадков главой временной администрации.
Ранее 24 апреля о предстоящем назначении Фрадкова рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
15 декабря 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора.
19 января стало известно о согласии Фрадкова возглавить банк.
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 Ещё 8 источников 
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