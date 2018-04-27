«Ъ»: Фрадков не исключил санкции против Промсвязьбанка

"Мы этого не исключаем. Поэтому прорабатываем различные сценарии развития событий. Для нас главное — это безопасность клиентов, всех без исключения. Средний бизнес, розница, малый, оборонка…", — сказал Фрадков.

По его словам, «наши клиенты при любом раскладе, даже самом плохом, точно не пострадают: все обязательства перед ними с нашей стороны в части валютной составляющей выполнены. При этом, конечно, в какой-то части могут быть ограничения: валютные переводы, действия, связанные с международными платежными системами. Но мы ведем переговоры с партнерскими банками на случай негативного сценария».

Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков 24 апреля 2018 года возглавил временную администрацию Промсвязьбанка, который выбран опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам.