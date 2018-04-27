«Ъ»: Фрадков не исключил санкции против Промсвязьбанка 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава временной администрации Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков не исключил введение санкций в отношении банка, который назначен опорным по обслуживанию гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ», отвечая на вопрос о готовности банка к возможному внесению его в санкционные списки.
"Мы этого не исключаем. Поэтому прорабатываем различные сценарии развития событий. Для нас главное — это безопасность клиентов, всех без исключения. Средний бизнес, розница, малый, оборонка…", — сказал Фрадков.
По его словам, «наши клиенты при любом раскладе, даже самом плохом, точно не пострадают: все обязательства перед ними с нашей стороны в части валютной составляющей выполнены. При этом, конечно, в какой-то части могут быть ограничения: валютные переводы, действия, связанные с международными платежными системами. Но мы ведем переговоры с партнерскими банками на случай негативного сценария».
Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков 24 апреля 2018 года возглавил временную администрацию Промсвязьбанка, который выбран опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам.
Промсвязьбанк который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора. Как заявляли ранее в ЦБ РФ, докапитализация Промсвязьбанка и его передача государству должна состояться в течение первого квартала 2018 года.