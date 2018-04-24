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На КЭФ обсудили принципы устойчивого развития Глобального договора ООН
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На КЭФ обсудили принципы устойчивого развития Глобального договора ООН 

ТАСС 50 минут назад
Участники дискуссии обсудили долгосрочные проекты в области устойчивого развития, отметили необходимость вовлечения регионов России в международные инициативы в сфере устойчивого развития, возможности Глобального договора ООН для российского бизнеса в интересах устойчивого развития регионов и нового качества жизни.
В дискуссии приняли участие международные эксперты, представители российских агентств и программ ООН, бизнеса, неправительственных организаций и региональной власти. Инициаторами и соорганизаторами сессии выступили Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора» и Российская ассоциация содействия ООН.
Председатель Управляющего совета национальной сети ГД ООН в России Л. Е. Овчинникова отметила, что необходимо активно вносить тематику устойчивого развития в региональную повестку, вовлекать региональный бизнес в диалог по вопросам корпоративной ответственности и содействия реализации Целей устойчивого развития ООН, других международных соглашений и программ в области устойчивого развития. «Самые крупные и успешные такие программы открыты для сотрудничества, и мы всячески стремимся обращать внимание на возможности участия, которые дают новый толчок роста как бизнесу, так и регионам. Прежде всего, Глобальный договор ООН — мировая платформа сотрудничества частного сектора, органов власти и гражданского общества, которая объединяет сегодня более 13 000 участников из более чем 160 стран мира. Мы как национальная сеть ГД ООН заинтересованы в продвижении интересов российских регионов и регионального бизнеса на площадках инициативы» — сказала Л. Е. Овчинникова.
Представители бизнеса представили на Заседании передовые практики внедрения принципов Глобального договора ООН в деятельность компаний. Ирина Жукова, заместитель председателя Национального Совета по корпоративному волонтёрству, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», рассказала о том, как цели устойчивого развития ООН задают вектор трансформации стратегии ответственного бизнеса: «Компания ФМИ включила цели устойчивого развития в бизнес стратегию, поставила перед собой амбициозные задачи и к настоящему времени достигла существенного прогресса. Прежде всего это касается Цели 3 — здоровье и благополучие: нам удалось создать инновационный продукт, который представляет собой потенциально менее вредную альтернативу сигаретам. Мы также входим в число лидеров среди компаний, производящих товары народного потребления по снижению степени воздействия на окружающую среду, начиная от того, как мы закупаем табачный лист и до момента производства и дистрибуции табачных изделий. Наши основные достижения в России в области ответственного ведения бизнеса и деловой этики, защиты прав человека в предпринимательском аспекте, партнерства в борьбе с нелегальной торговлей сигаретами, сохранении окружающей среды и развитии местных сообществ отражены в первом нефинансовом отчете о деятельности ФМИ в России, который вышел в 2017 году».
По итогам заседания участники дискуссии отметили необходимость взаимодействия бизнеса и власти для внедрения в деловую практику принципов Глобального договора ООН, а также обсудили с представителями Правительства и Законодательного Собрания Красноярского края перспективы разработки совместного плана действий, который будет определен в соответствии с региональной программой российской национальной сети Глобального договора ООН по продвижению ценностей устойчивого развития.
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