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На форуме ООН по финансированию развития обсуждается оптимизация распределения ресурсов
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На форуме ООН по финансированию развития обсуждается оптимизация распределения ресурсов 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 24 апреля /Синьхуа/ — Четырехдневный 3-й форум ООН по финансированию развития открылся в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На нем будут обсуждаться, главным образом, эффективный трансфер и оптимизация распределения ресурсов для реализации 17 целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Выступая на форуме, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что перемещение финансовых ресурсов весьма важно для улучшения благосостояния людей и осуществления целей устойчивого развития. По его словам, ООН следует выполнять обязательства по оказанию помощи в развитии, содействовать предпринимательству и по-настоящему свободной и справедливой торговле, расширять трансфер ресурсов на государственном уровне путем налоговых реформ и умелого управления. Международному сообществу следует приложить усилия для борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и незаконным перемещением финансовых средств, добавил А. Гутерриш.
Первый заместитель генсека ООН Амина Мохаммед объявила на форуме о запуске совместного фонда в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, призванного поощрять инвестиции в проекты устойчивого развития.
Заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь подчеркнул важную роль частного сектора в процессе финансирования устойчивого развития. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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