Ещё
В парке Перовского перестала работать единственная в Оренбурге скейт-площадка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парке Перовского перестала работать единственная в Оренбурге скейт-площадка 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Единственная в Оренбурге скейт-площадка в парке имени Перовского прекратила свою работу. По сообщению администрации Оренбурга, закрытие скейт-парка временная мера. Это связано с тем, что находящиеся там объекты устарели и требуют замены. Когда площадка откроется вновь в сообщении не уточняется.
«Кроме того, любители этого вида спорта, говорят о нехватке пространства для занятий. В ближайшее время будет принято решение о судьбе скейт-площадки в парке имени Перовского», — сообщила глава управления молодежной политики администрации города Анна Павленко.
По ее словам, городские власти обсуждают возможность создания новой современной скейт-площадки, «отвечающей всем требованиям безопасности».
«Подростки не могут все время сидеть за компьютером. Молодежь должна заниматься спортом, в том числе и этим видом. В крупном областном центре такая площадка должны быть, она востребована», — сказала она.
Городская скейт-площадка в парке имени Перовского была построена в 2007 году по инициативе администрации Оренбурга. Там проходили тренировки велосипедистов и скейтбордитстов.
ProOren: последние новости
И.о первого замминистра лесного хозяйства Оренбуржья стал Михаил Смирнов В Оренбурге запускают садоводческие маршруты За испорченный телевизор магазин в Орске выплатит более 80 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду184
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов7
Королева красоты оказалась водителем бандитов38
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой88
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение