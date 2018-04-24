В парке Перовского перестала работать единственная в Оренбурге скейт-площадка

Единственная в Оренбурге скейт-площадка в парке имени Перовского прекратила свою работу. По сообщению администрации Оренбурга, закрытие скейт-парка временная мера. Это связано с тем, что находящиеся там объекты устарели и требуют замены. Когда площадка откроется вновь в сообщении не уточняется.

«Кроме того, любители этого вида спорта, говорят о нехватке пространства для занятий. В ближайшее время будет принято решение о судьбе скейт-площадки в парке имени Перовского», — сообщила глава управления молодежной политики администрации города Анна Павленко.

По ее словам, городские власти обсуждают возможность создания новой современной скейт-площадки, «отвечающей всем требованиям безопасности».

«Подростки не могут все время сидеть за компьютером. Молодежь должна заниматься спортом, в том числе и этим видом. В крупном областном центре такая площадка должны быть, она востребована», — сказала она.

Городская скейт-площадка в парке имени Перовского была построена в 2007 году по инициативе администрации Оренбурга. Там проходили тренировки велосипедистов и скейтбордитстов.