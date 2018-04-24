В Оренбурге закрыли единственную скейт-площадку

Оренбурге перестал работать единственный скейт-парк.

Спортивные объекты для скейтеров и велосипедистов в парке имени Перовского устарели, их нужно менять, отмечают в администрации города. Судьба скейт-площадки будет решаться в ближайшее время.

«Подростки не могут все время сидеть за компьютером. Молодежь должна заниматься спортом, в том числе и этим видом. В крупном областном центре такая площадка должны быть, она востребована. Поэтому сегодня речь идет о создании новой, современной скейт-площадки, отвечающей всем требованиям безопасности, — заявила начальник управления молодежной политики администрации города Анна Павленко.

Когда же любители экстремального катания вновь смогут продолжить тренировки в парке, неизвестно.