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В Оренбурге закрыли единственную скейт-площадку
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В Оренбурге закрыли единственную скейт-площадку 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге перестал работать единственный скейт-парк.
Спортивные объекты для скейтеров и велосипедистов в парке имени Перовского устарели, их нужно менять, отмечают в администрации города. Судьба скейт-площадки будет решаться в ближайшее время.
«Подростки не могут все время сидеть за компьютером. Молодежь должна заниматься спортом, в том числе и этим видом. В крупном областном центре такая площадка должны быть, она востребована. Поэтому сегодня речь идет о создании новой, современной скейт-площадки, отвечающей всем требованиям безопасности, — заявила начальник управления молодежной политики администрации города Анна Павленко.
Когда же любители экстремального катания вновь смогут продолжить тренировки в парке, неизвестно.
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