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Жители Новогиреева смогут распечатать фотографии для шествия «Бессмертный полк» в ЦГУ «Мои документы»
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Жители Новогиреева смогут распечатать фотографии для шествия «Бессмертный полк» в ЦГУ «Мои документы» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Все московские центры государственных услуг «Мои документы» распечатывают фотографии для этой акции бесплатно.
С каждым годом «Бессмертный полк» набирает силу — все больше москвичей становятся в его ряды, все больше фотографий родных и близких мы видим на этом шествии. Московские центры госуслуг вносят свой вклад в акцию — они печатают фотографии для участников шествия бесплатно.
Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно принести в центр «Мои документы» района Новогиреево, расположенный на улице Алексея Дикого, дом №3, фотографию, которую вам нужно распечатать в большом формате. Сотрудники центра отсканируют ее и отдадут вам. За распечатанной фотографией размера А4 вам нужно будет зайти после того, как сотрудники МФЦ позвонят вам и сообщат о том, что портрет готов.
Напомним, что акция «Бессмертный полк» в районе Новогиреево состоится 7 мая в 12 часов. Колонна проследует к стеле у Большого Перовского пруда. Место сбора колонны можно будет уточнить по телефону: 8 (495) 301-83-56.
Фото — Александр Калугин.
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