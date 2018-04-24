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15 тысяч курганцев примут участие в акции «Бессмертный полк»
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15 тысяч курганцев примут участие в акции «Бессмертный полк» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Шествие «Бессмертного полка» в Кургане, по предварительным подсчётам, соберёт не менее 15 тысяч горожан, сообщают в пресс-службе регионального правительства.
9 мая формирование колонны курганцев с портретами родственников начнётся у областной филармонии, затем шествие двинется от перекрёстка улиц Ленина и Советской по площади им. Ленина. Вместе с «Бессмертным полком» в этом году пройдут вокальные коллективы, которые будут исполнять песни военных лет, а также «Бессмертный батальон» — колонна горожан с портретами воинов, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе. Точное время начала и маршрут шествия организаторы огласят позднее.
Напомним, ранее курганцам предложили бесплатно изготовить штандарты для шествия.
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