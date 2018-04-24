Многодетные Саратовской области сидят без газа

Земельные участки для семей с тремя и более детьми до сих пор не оснащены необходимыми коммуникациями и социальной инфраструктурой.

В Саратовской областной думе полагают, что во многом это вина муниципалитетов, которые в полной мере не используют свои полномочия для подключения коммуникаций к земельным участкам для многодетных. В частности, такое мнение озвучил на рабочей группе в облдуме 24 апреля Леонид Писной

Напомним, что строительная компания Писного ЗАО «Саратовоблжилстрой» ведет строительство нескольких многоэтажных домов в Балакове в непосредственной близости от выделенных многодетных земельных наделов. Саратовский застройщик также заинтересован в скорейшем проведении к жилым домам всех необходимых коммуникаций.

Однако заместитель главы Балаковского района Павел Канатов считает, что вопрос ставится некорректно. Свет и вода к участкам уже подведены. Причем, такого нет нигде больше в области, а только в Балакове. Единственная загвоздка — газ. В этот вопросе, со слов Канатова, есть законодательная коллизия, решить которую необходимо при мощи в том числе и заксобрания региона.

— Балаковский район готов провести газопровод за счет бюджетных средств, однако это может вызвать вопросы у прокуратуры , которая может посчитать такое решение нецелым использованием бюджетных средств, — прокомментировал интернет-изданию «Новости Саратова» возникшую ситуацию Канатов. — В настоящий момент нам необходимо для этого правовое основание, которое мы надеемся получить в том числе с помощью депутатов Саратовской областной думы.

В ходе заседания выяснилось, что на создание всей необходимой коммунальной инфраструктуры для многодетных требуется порядка 500 млн рублей.