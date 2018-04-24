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Провал в асфальте заделали после обращения жителя на портал «Наш город»
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Провал в асфальте заделали после обращения жителя на портал «Наш город» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Ремонт асфальтового покрытия на Зеленом проспекте выполнило ГБУ «Автомобильные дороги ВАО».
Когда сходит снег, становятся видны разрушения, которые асфальтовому покрытию нанесла зима. Об одной из таких проблем сообщила жительница района Новогиреево Анна Вартанова. В своём обращении (сообщение №20251469) на портал Правительства Москвы «Наш город» она пишет следующее: «В асфальте на тротуаре между домами №№ 9 и 11 по Зелёному проспекту образовался провал. После многочисленных обращений в дорожные службы ВАО, яму забросали кусками асфальта, видимо, для последующей укладки. Считаю это халтурой, так как стенки ямы не укреплены, и сквозь эти куски асфальта вода будет размывать стенки и дальше».
Руководитель ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» А. И. Жалнин взял этот вопрос под свой контроль. После того, как проблему устранили, он написал жительнице Новогиреева официальный ответ: на указанной территории произведен ремонт асфальтобетонного покрытия, нарушения устранены.
Заявительница подтвердила устранение проблемы в указанный срок.
Фото — Наш город.
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