Ещё
МИД РФ: «Большая семерка» без РФ становится все более неуместной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ: «Большая семерка» без РФ становится все более неуместной 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Большая семерка» без участия России становится все более неуместной, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью бельгийскому новостному агентству Euroactiv.
По словам дипломата, главные мировые проблемы сегодня обсуждаются и решаются на «Большой двадцатке».
"При отсутствии «Большой восьмерки» «Большая семерка» становится все более неуместной, — отметил постпред. — Если сегодня «Большая семерка» решит восстановить G8 и вновь пригласит Россию, мы дважды подумаем, стоит ли присоединиться".
Предстоящий саммит G7 пройдет в канадском Квебеке 8-9 июня.
Россия входила в состав G7 c 1994 года (после чего саммит стал называться «Большой восьмеркой») и до 2014 года, когда намеченный в Сочи саммит был перенесен в Брюссель и прошел без участия Москвы после возвращения Крыма в состав РФ и украинских событий. После этого формат саммита снова стал называться G7.
Российская Газета: последние новости
Матвиенко: Ответ России на санкции Запада будет точечным и болезненным Лукашенко обратиться с посланием к белорусскому народу и парламенту Гутерреш попытался оправдаться за бездействие на посту Генсека ООН
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду186
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов8
Королева красоты оказалась водителем бандитов38
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой96
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение