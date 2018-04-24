МИД РФ: «Большая семерка» без РФ становится все более неуместной

По словам дипломата, главные мировые проблемы сегодня обсуждаются и решаются на «Большой двадцатке».

"При отсутствии «Большой восьмерки» «Большая семерка» становится все более неуместной, — отметил постпред. — Если сегодня «Большая семерка» решит восстановить G8 и вновь пригласит Россию, мы дважды подумаем, стоит ли присоединиться".

Предстоящий саммит G7 пройдет в канадском Квебеке 8-9 июня.