МИД РФ: «Большая семерка» без РФ становится все более неуместной 

«Большая семерка» без участия России становится все более неуместной, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью бельгийскому новостному агентству Euroactiv.
По словам дипломата, главные мировые проблемы сегодня обсуждаются и решаются на «Большой двадцатке».
"При отсутствии «Большой восьмерки» «Большая семерка» становится все более неуместной, — отметил постпред. — Если сегодня «Большая семерка» решит восстановить G8 и вновь пригласит Россию, мы дважды подумаем, стоит ли присоединиться".
Предстоящий саммит G7 пройдет в канадском Квебеке 8-9 июня.
Россия входила в состав G7 c 1994 года (после чего саммит стал называться «Большой восьмеркой») и до 2014 года, когда намеченный в Сочи саммит был перенесен в Брюссель и прошел без участия Москвы после возвращения Крыма в состав РФ и украинских событий. После этого формат саммита снова стал называться G7.