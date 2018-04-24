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Минстрой Прикамья решил, как в крае будут выглядеть киоски и павильоны. Эскизы
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Минстрой Прикамья решил, как в крае будут выглядеть киоски и павильоны. Эскизы 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Публикация от Минстрой Пермского края (@minstroyperm) 23 Апр 2018 в 9:48 PDT  Министерство строительства Пермского края подвело итоги конкурса по разработке стандартного вида для киосков и павильонов. Победителем стал пермский архитектор Ринат Муртазин.
Согласно новой схеме размещения киосков и мини-маркетов, каждый город и район Пермского края сам будет решать, по какой схеме размещать торговые точки. Одно из главных нововведений — типовые требования к внешнему виду торговых объектов.
Конкурс на разработку стандартного внешнего вида киосков был объявлен Минстроем в конце марта. Участники должны были предложить архитектурный дизайн киосков, варианты цветов, размеров и применяемых материалов.
Победителя конкурса выбирала комиссия, состоящая из чиновников и экспертов. Первое место занял пермский архитектор Ринат Муртазин. Второе место заняло ООО Торговый дом «ВДС», на третьем месте сразу четыре участника: «Старлекс», «Простодом», «Пресса» и «КОНЦЕПТ».
— Работы, занявшие первое и второе место, распространяются на города с населением свыше 45 тысяч человек. Работы, занявшие третьи места, распространяются на остальные территории. Важное правило — в одном городе должен быть только один вид дизайна киосков и павильонов, чтобы сохранить одинаковую стилистику, — рассказали 59.ru в Минстрое.
Победитель конкурса получит премию в размере 100 тысяч рублей. Участник, занявший второе место, — гонорар в размере 65 тысяч рублей. Конкурсанты, оказавшиеся на третьем месте, — по 35 тысяч рублей.
Ранее депутаты приняли изменения в правила благоустройства: киоски и павильоны теперь не могут стоять на территории домов. Что это означает для предпринимателей и ТСЖ — читайте в нашем материале.
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