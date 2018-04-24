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До конца весны в СЗАО высадят 18 тысяч кустарников и 200 деревьев
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До конца весны в СЗАО высадят 18 тысяч кустарников и 200 деревьев 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
— Породы растений, а также адреса предполагаемых посадок выбирали жители в ходе голосования на портале «Активный гражданин», — сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры СЗАО.
Больше всего жителям приглянулись кустарники — кизильник блестящий и чубушник венечный. Более пяти тысяч кустов обоих видов украсят округ уже к концу мая.
А в рейтинге самых популярных пород деревьев оказались дуб красный, ель обыкновенная и рябина.
Кстати, больше всего кустарников, почти 6 тысяч, высадят в районе Северное Тушино. Практически поровну — порядка 55 деревьев украсят районы Куркино и Южное Тушино.
Во время общегородского субботника, 21 апреля, в округе уже посадили более 4 тысяч кустарников и 70 деревьев.
В Митине и в Южном Тушине высадили по 1400 кустарников и по 35деревьев. В Северном Тушине и в Хорошёво-Мневниках посадили по 400 кустарников.
После весенних посадок будет сделан небольшой перерыв, а осенью высадка деревьев и кустарников снова продолжится.
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