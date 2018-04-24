Чехи едут в Курган

В программе визита предусмотрено проведение бизнес-форума (презентация чешских компаний, проведение В2В встреч), посещение предприятий агропромышленного комплекса Курганской области, а также встреча первого замгубернатора — директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергея Пугина с генконсулом Йозефом Маршичеком. По словам пресс-секретаря департамента АПК, пока программа визита прорабатывается — куда повезут и что покажут гостям из Чехии, станет известно вечером.

В конце марта состоялась первая встреча Сергея Пугина и консула по торгово-экономическим вопросам Генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге Лубоша Лаштувки. Тогда Лаштувка отметил, что Курганская область — это очень перспективный регион для сотрудничества на международном уровне. В 2017 году внешнеторговый оборот Курганской области с Чешской Республикой составил 1,1 миллиона долларов (0,6% внешнеторгового оборота области). По сравнению с 2016 годом стоимостный объем внешнеторгового оборота увеличился на 142,3%.