Изувеченный животными труп нашли в Шлиссельбурге

Охранник компании «Транснефть-Балтика» в Шлиссельбурге нашел изувеченный животными труп мужчины. Тело лежало рядом с пейнтбольным клубом «Блокада»

Охранник «Транснефть-Балтика» позвонил в кировскую полицию 23 апреля. Он рассказал, что находясь на маршруте патрулирования вдоль нефтепровода рядом с пентбольным клубом «Блокада», который находится рядом с Шлиссельбургом, он обнаружил тело мужчины.

Полицейские при осмотре тела установили, что погибший носил вставную челюсть и искусственный глаз. Сообщается, что тело успели изувечить дикие животные.