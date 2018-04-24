Ещё
Изувеченный животными труп нашли в Шлиссельбурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изувеченный животными труп нашли в Шлиссельбурге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Охранник компании «Транснефть-Балтика» в Шлиссельбурге нашел изувеченный животными труп мужчины. Тело лежало рядом с пейнтбольным клубом «Блокада»
Охранник «Транснефть-Балтика» позвонил в кировскую полицию 23 апреля. Он рассказал, что находясь на маршруте патрулирования вдоль нефтепровода рядом с пентбольным клубом «Блокада», который находится рядом с Шлиссельбургом, он обнаружил тело мужчины.
Полицейские при осмотре тела установили, что погибший носил вставную челюсть и искусственный глаз. Сообщается, что тело успели изувечить дикие животные.
Ivyborg.ru: последние новости
Сосновый бор попал в пилотную программу «Умный город» Жители Ленобласти спасли раненного медвежонка В Выборге выпускникам помогут преодолеть страх перед экзаменами
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду190
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов8
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой119
Королева красоты оказалась водителем бандитов42
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение