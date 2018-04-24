Всемирно известный проект по торговой недвижимости MAPIC стартовал в ЦВК «Экспоцентр» 

Москва, 24 апреля 2018 г. 24-26 апреля 2018 г. в ЦВК «Экспоцентр» проходит выставка и форум MAPIC Russia (ранее REX) — крупнейшее событие для профессионалов рынка торговой недвижимости в России и СНГ. Мероприятие на три дня собирает на одной площадке проекты торговых центров со всей России и СНГ и ведущих российских и зарубежных ритейлеров, предлагает участникам рынка эксклюзивную аналитику на Конференции по торговой недвижимости и ритейлу и традиционно становится местом встречи лучших экспертов индустрии.
Крупнейшие моллы и международная экспертиза
В рамках экспозиционной части свои торговые объекты, услуги и сервисы представляют 120 ведущих компании рынка. В их числе: ECE Russland, FORTGROUP, Hines, Ikea Centres Russia, Immochan, Malltech, «Гарант Инвест», ГК «Ташир», ГК «Регионы», «Золотое яблоко», «Общество Малышева-73», ТРЦ «Саларис», «Центр Галереи Чижова». Среди экспонентов есть международные участники из Великобритании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Голландии, Польши, Турции, Финляндии: Beverly Hills Polo Club, Exquance Software Oy, Fashion House Group, KCC, Loyaltech, Öncüoğlu Architecture, Ormerod Sutton Architect, Qube, an MRI Software Company, Walltopia.
Посетители MAPIC Russia 2018 могут ознакомиться с проектами торговых центров из Белгорода, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Курска, Липецка, Магнитогорска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Оренбурга, Орла, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Сочи, Уфы, Челябинска и других городов.
В числе посетителей мероприятия ритейлеры из Австрии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Ирана, Испании, Казахстана, Китая, Латвии, Нидерландов, Польши, России, Сенегала, Сербии, США, Туниса, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чешской республики и ЮАР.
Помимо экспозиционной части гостей и участников выставки ждет 3 дня насыщенной деловой программы, центральным событием которой является Конференция по торговой недвижимости и ритейлу. В ходе своих выступлений спикеры поделятся успешными бизнес-кейсами, расскажут о том, какие тренды сейчас преобладают на рынке, а также, что ждет рынок в ближайшем будущем.
Темы Конференции:
"Кардиограмма" торговой недвижимости: диагностика и лечение
Новые форматы ритейла в действующих торговых центрах
Международные ритейлеры в Москве и регионах
Новая роль: девелопер как инвестор
Прозрачность отношений между арендатором и арендодателем
Общепит: новый якорь
Чем меньше, тем лучше? Малые торговые центры
Ритейл вне торгового центра: новые локации для ритейла
Универмаги: перспективы развития
e-революция
В дополнение к основной деловой программе выставки, в конференц-залах № 2 и № 3 состоится ряд партнерских мероприятий.
Так, 24 апреля, в день открытия MAPIC Russia, в конференц-зале 3 пройдет практическая конференция PRO Marketing Day. Организаторы, агентство маркетинговых коммуникаций Promotion Realty и Reed Exhibitions, приготовили для участников 8 часов оригинальных решений и успешных кейсов от ведущих игроков рынка торговой недвижимости. Вход свободный для всех участников выставки.
Также 24 апреля в конференц-зале 2 пройдет ряд партнерских мероприятий. ХК «Остров мечты» расскажет о ходе строительства крупнейшего в Европе и Азии крытого тематического парка. «О`КЕЙ» поделится планами развития компании и маркетинговой стратегией, а также подробностями нового формата гипермаркетов.
Во второй день выставки, 25 апреля, в рамках сессии PropTech Innovation Forum участники узнают все о новейших технологических трендах и возможностях для цифровой трансформации в недвижимости. Во второй половине дня во время своей сессии Knight Frank предложит уникальную аналитику по рынку торговой недвижимости в Москве, а также о способах диверсификации в моллах, выходе из online в offline и новых модных пространствах.
Зарубежные ритейлеры и выход на новые рынки
В 2018 году вновь организован тур международных ритейлеров, в рамках которого успешные зарубежные розничные компании, заинтересованные в экспансии на российском рынке, встретятся с представителями крупнейших девелоперских компаний и торговых центров со всей России для обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества.
В Туре примут участие компании из Великобритании, Дании, Германии, Индии, Италии, Китая, Нидерландов, ОАЭ, Франции. В их числе: Amazing Jewelry, Camaieu, Camomilla Italia, Comma, Delifrance, Guinot, Hidesign India, ID Group, Marina Home, Metersbonwe, OVS, Swinger, The Massage Company, Unilever. Для посещения выставки необходима предварительная онлайн-регистрация.
Подробная информация — на сайте www.mapic-russia.ru Организатор: Reed Exhibitions
Контактное лицо: Александра Миронова, менеджер по маркетингу T. : + 7 (495) 937 68 61 (доб. 102) M. : + 7 (926) 520 0750 E-mail: alexandra.mironova@reedexpo.ru