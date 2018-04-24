Всемирно известный проект по торговой недвижимости MAPIC стартовал в ЦВК «Экспоцентр»

Москва , 24 апреля 2018 г. 24-26 апреля 2018 г. в ЦВК «Экспоцентр» проходит выставка и форум MAPIC Russia (ранее REX) — крупнейшее событие для профессионалов рынка торговой недвижимости в России и СНГ. Мероприятие на три дня собирает на одной площадке проекты торговых центров со всей России и СНГ и ведущих российских и зарубежных ритейлеров, предлагает участникам рынка эксклюзивную аналитику на Конференции по торговой недвижимости и ритейлу и традиционно становится местом встречи лучших экспертов индустрии.

Крупнейшие моллы и международная экспертиза

Бельгии, Польши, Турции, В рамках экспозиционной части свои торговые объекты, услуги и сервисы представляют 120 ведущих компании рынка. В их числе: ECE Russland, FORTGROUP, Hines, Ikea Centres Russia, Immochan, Malltech, «Гарант Инвест», ГК «Ташир», ГК «Регионы», «Золотое яблоко», «Общество Малышева-73», ТРЦ «Саларис», «Центр Галереи Чижова». Среди экспонентов есть международные участники из Великобритании Болгарии , Великобритании, Голландии Финляндии : Beverly Hills Polo Club, Exquance Software Oy, Fashion House Group, KCC, Loyaltech, Öncüoğlu Architecture, Ormerod Sutton Architect, Qube, an MRI Software Company, Walltopia.

Помимо экспозиционной части гостей и участников выставки ждет 3 дня насыщенной деловой программы, центральным событием которой является Конференция по торговой недвижимости и ритейлу. В ходе своих выступлений спикеры поделятся успешными бизнес-кейсами, расскажут о том, какие тренды сейчас преобладают на рынке, а также, что ждет рынок в ближайшем будущем.

Темы Конференции:

"Кардиограмма" торговой недвижимости: диагностика и лечение

Новые форматы ритейла в действующих торговых центрах

Международные ритейлеры в Москве и регионах

Новая роль: девелопер как инвестор

Прозрачность отношений между арендатором и арендодателем

Общепит: новый якорь

Чем меньше, тем лучше? Малые торговые центры

Ритейл вне торгового центра: новые локации для ритейла

Универмаги: перспективы развития

e-революция

В дополнение к основной деловой программе выставки, в конференц-залах № 2 и № 3 состоится ряд партнерских мероприятий.

Так, 24 апреля, в день открытия MAPIC Russia, в конференц-зале 3 пройдет практическая конференция PRO Marketing Day. Организаторы, агентство маркетинговых коммуникаций Promotion Realty и Reed Exhibitions, приготовили для участников 8 часов оригинальных решений и успешных кейсов от ведущих игроков рынка торговой недвижимости. Вход свободный для всех участников выставки.

Также 24 апреля в конференц-зале 2 пройдет ряд партнерских мероприятий. ХК «Остров мечты» расскажет о ходе строительства крупнейшего в Европе и Азии крытого тематического парка. «О`КЕЙ» поделится планами развития компании и маркетинговой стратегией, а также подробностями нового формата гипермаркетов.

Во второй день выставки, 25 апреля, в рамках сессии PropTech Innovation Forum участники узнают все о новейших технологических трендах и возможностях для цифровой трансформации в недвижимости. Во второй половине дня во время своей сессии Knight Frank предложит уникальную аналитику по рынку торговой недвижимости в Москве, а также о способах диверсификации в моллах, выходе из online в offline и новых модных пространствах.

Зарубежные ритейлеры и выход на новые рынки

В 2018 году вновь организован тур международных ритейлеров, в рамках которого успешные зарубежные розничные компании, заинтересованные в экспансии на российском рынке, встретятся с представителями крупнейших девелоперских компаний и торговых центров со всей России для обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества.

В Туре примут участие компании из Великобритании, Дании , Германии, Индии, Италии, Китая, Нидерландов, ОАЭ , Франции. В их числе: Amazing Jewelry, Camaieu, Camomilla Italia, Comma, Delifrance, Guinot, Hidesign India, ID Group, Marina Home, Metersbonwe, OVS, Swinger, The Massage Company, Unilever. Для посещения выставки необходима предварительная онлайн-регистрация.

Подробная информация — на сайте www.mapic-russia.ru Организатор: Reed Exhibitions

Контактное лицо: Александра Миронова, менеджер по маркетингу T. : + 7 (495) 937 68 61 (доб. 102) M. : + 7 (926) 520 0750 E-mail: alexandra.mironova@reedexpo.ru