Орешкин: Росаккредитация в первую очередь переедет в «Москва-Сити»

Росаккредитация в первую очередь переедет в деловой центр «Москва-Сити», сообщил на коллегии ведомства министр экономического развития Максим Орешкин.

Минпромторг и К переезду готовятся Минэкономразвития Минкомсвязи и подведомственные им службы. Они расположатся в башнях правительственного комплекса в «IQ-Квартале», в них идет ремонт.

"Переезд Службы планируется в первую очередь, как только все ремонты будут окончены", — сказал Орешкин, подчеркнув, что сейчас сотрудникам Росаккредитации приходится работать в непростых условиях при все возрастающей нагрузке.