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Орешкин: Росаккредитация в первую очередь переедет в «Москва-Сити»
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Орешкин: Росаккредитация в первую очередь переедет в «Москва-Сити» 

Российская Газета 1 час назад
Росаккредитация в первую очередь переедет в деловой центр «Москва-Сити», сообщил на коллегии ведомства министр экономического развития Максим Орешкин.
К переезду готовятся Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи и подведомственные им службы. Они расположатся в башнях правительственного комплекса в «IQ-Квартале», в них идет ремонт.
"Переезд Службы планируется в первую очередь, как только все ремонты будут окончены", — сказал Орешкин, подчеркнув, что сейчас сотрудникам Росаккредитации приходится работать в непростых условиях при все возрастающей нагрузке.
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