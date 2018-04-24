Проект развязки на Академический обойдется в 18 миллионов

Застройщик екатеринбургского района Академический — АО «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства многоуровневой развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, победителю до февраля 2019 года предстоит разработать информационную (проектную) модель данного дорожного объекта.

Начальная стоимость контракта составляет 18 351 538 рублей. Заявки участников принимаются до 17.00 11 мая 2018 года. Подведение итогов тендера намечено на 25 мая.

Стоит отметить, что уже в этом году должен начаться первый этап реконструкции пересечения улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. Специалисты должны будут провести вынос всех инженерных коммуникаций внутри кольца и подготовить место для трамвайной линии.