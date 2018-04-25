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Суд обязал подмосковную компанию выплатить около 15 млн рублей за загрязнения
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Суд обязал подмосковную компанию выплатить около 15 млн рублей за загрязнения 

Rambler News Service 32 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску Минэкологии к ООО «Эко-Прим», которое эксплуатирует комплекс по сортировке отходов вблизи деревни Радумля Солнечногорского района, передает пресс-служба министерства экологии Московской области.
Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, обществу предстоит возместить ущерб, нанесенный почвам, в размере 14,9 млн руб.
«Специалисты минэкологии рассчитали сумму ущерба в рамках административного расследования, возбужденного по обращениям жителей деревни, которые пожаловались в министерство на кучи мусора, наваленные на земельном участке общества», — следует из сообщения.
В ходе проверки выяснилось, что компания устроила навалы коммунальных отходов общей массой почти 3 тыс. тонн. При этом мусор был складирован на открытом грунте, без навеса и автономной системы ливнестоков, что является грубейшим нарушением правил обращения с отходами.
Ранее подмосковное Минэкологии обращалось к компании с требованием в добровольном порядке возместить причиненный почвам ущерб, однако она игнорировала требование ведомства.
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