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Строительная компания, незаконно добывающая полезные ископаемые в Рузе, заплатит 36 миллионов
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Строительная компания, незаконно добывающая полезные ископаемые в Рузе, заплатит 36 миллионов 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
О таком решении арбитражного суда Москвы сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
Общество с ограниченной ответственностью «Строй Маркет» незаконно добывало песко-гравийную смесь недалеко деревни Аннино Рузского городского округа. Недрам был нанесен значительный ущерб, Министерство экологии обратилось в суд с заявлением о взыскании ущерба.
«В ходе проверки инспекторы эконадзора установили, что общество добывало полезные ископаемые по договору с ООО «Рузский РСК», не имея лицензии на данный вид деятельности» — сообщают в ведомстве. Маркшейдерские и лабораторные исследования показали, что компания-нарушитель добыла более 200 тыс. тонн песчано-гравийной смеси на общей площади земель почти 4,5 гектара.
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