За информацию о пропавшем шадринском бизнесмене объявлена награда

Вознаграждение 1 миллион рублей за информацию о местонахождении Рыжих Владимира Владимировича, возраст 55 лет (1963 г. р.), который 29 марта 2018 года ушёл из дома в г. Шадринске и не вернулся.

Согласно информационной базе СПАРК, он является директором ООО «ЮК „Советник“ и учредителем нескольких юридических лиц:

Приметы: рост 180 см, полного телосложения, волосы тёмно-коричневые с проседью, глаза зелёные. Одежда: коричневая кожаная куртка с мехом на воротнике, голубые джинсы, чёрные ботинки, меховая шапка. Особые приметы: небольшой шрам на переносице.

Любую информацию просят сообщить по телефону 8-995-504-97-77 или в ОМВД России по г. Шадринску по адресу: ул. Михайловская, 110, каб. 312, т. : 9-66-76, 9-66-75 или 02 (с мобильного 102).

Информация, которая поможет установить местонахождение этого человека, как утверждают по указанному телефону, гарантированно будет оплачена.