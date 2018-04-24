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За информацию о пропавшем шадринском бизнесмене объявлена награда
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За информацию о пропавшем шадринском бизнесмене объявлена награда 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Вознаграждение 1 миллион рублей за информацию о местонахождении Рыжих Владимира Владимировича, возраст 55 лет (1963 г. р.), который 29 марта 2018 года ушёл из дома в г. Шадринске и не вернулся.
Согласно информационной базе СПАРК, он является директором ООО «ЮК „Советник“ и учредителем нескольких юридических лиц:
Приметы: рост 180 см, полного телосложения, волосы тёмно-коричневые с проседью, глаза зелёные. Одежда: коричневая кожаная куртка с мехом на воротнике, голубые джинсы, чёрные ботинки, меховая шапка. Особые приметы: небольшой шрам на переносице.
Любую информацию просят сообщить по телефону 8-995-504-97-77 или в ОМВД России по г. Шадринску по адресу: ул. Михайловская, 110, каб. 312, т. : 9-66-76, 9-66-75 или 02 (с мобильного 102).
Информация, которая поможет установить местонахождение этого человека, как утверждают по указанному телефону, гарантированно будет оплачена.
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