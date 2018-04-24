В Лысковском районе браконьеры выловили более 100 кг рыбы

В Лысковском районе браконьеры выловили более 100 кг рыбыКак сообщили в региональном комитете госохотнадзора, во время надзорных мероприятий вблизи села Бармино в Лысковском районе Нижегородской области был выявлен факт незаконной добычи рыбы.

«Охотинспекторами Лысковского отдела ГКУ НО «Центр охраны животного мира» задержаны два гражданина, транспортирующие незаконно добытую рыбу. На борту судна обнаружено шесть мешков с сетными орудиями лова и несколько мешков с рыбой», — пояснил руководитель областного комитета госохотнадзора Николай Бондаренко . — В общей сложности, у браконьеров изъято около 100 кг рыбы. Материалы переданы в правоохранительные органы . Гражданам грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 256 УК РФ».

Напомним, что в Нижегородской области проходит операция «Курс на нерест». Ежегодно с 15 апреля по 15 июня правилами рыболовства установлены ограничения для любительского и спортивного рыболовства на водоемах области. Также действует запрет на промышленный вылов водных биологических ресурсов. Разрешается любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков — не более 2-х.

Для удобства граждан комитетом госохотнадзора разработана интерактивная карта-схема нерестовых участков. Просмотреть ее можно на главной странице сайта ведомства в разделе «Курс на нерест»https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=96015

Кроме того, действуют ограничения на плавание на маломерных судах с использованием двигателей на водных объектах Нижегородской области:на Горьковском водохранилище с притоками и на Ветлуге — с распаления льда по 31 мая (включительно), на Чебоксарском водохранилище с притоками (исключая Ветлугу) и Оке — с распаления льда по 20 мая (включительно).

Нижегородцы могут сообщить о браконьерстве по телефону единой круглосуточной экологической диспетчерской службы «Зеленый телефон» по номеру: (831) 433-22-11, 8-800-200-99-25, а также на сайт службы: http://4332211.ru/.