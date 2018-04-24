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Около 140 тысяч кустарников: как озеленяют город
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Около 140 тысяч кустарников: как озеленяют город 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
В столице стартовало масштабное озеленение. Высадка первых кустарников в рамках программы городского благоустройства началась на Садовом кольце. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Работы по озеленению продолжатся на улицах исторического центра, набережных и въездных группах. Всего этой весной в Москве будет высажено порядка 140 тысяч кустарников», — отметил Петр Бирюков.
Уже этим летом улицы наполнятся ароматами цветущих спиреи, сирени и чубушника. Кроме того, в городе появится живая изгородь из массивов дерна, пузыреплодника, лапчатки. А осенью дождливую Москву украсят яркие ягоды на кустах снежноягодника, кизильника и смородины альпийской.
Заготовкой кустарников осенью 2017 года занимались проектировщики и дендрологи. Они подобрали для каждой улицы наиболее декоративно привлекательные растения, которые цветут в разное время, а также устойчивы к московскому климату и условиям мегаполиса.
«Все работы выполняют в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожан. В высадке кустарников будут задействованы около 100 рабочих», — добавил Петр Бирюков.
Высаживают кустарники в специальные посадочные ямы, из которых вынимается вся земля. После высадки ямы заполняют плодородным грунтом и засыпают щепой. Она эстетично выглядит и помогает сохранять влагу в почве. За новыми растениями будут тщательно ухаживать: поливать два-три раза в неделю, обрезать для придания нужной формы, обрабатывать специальными препаратами от болезней и вредителей и подкармливать почву жидкими минеральными удобрениями, которые безопасны для людей и животных.
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